В ЯНАО иномарка сломала фонарный столб

Автомобиль повредил фонарную опору в результате ДТП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме автомобиль «Toyota Camry» врезался в фонарный столб. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«23.07.2022 года около 02 часов 10 минут на ул. Набережная г. Надым, водитель а/м „Toyota“ не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м „Toyota“ госпитализирован», — сообщается в группе.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Госавтоинспекция Ямала