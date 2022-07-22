22 июля 2022
21 июля 2022

В ЯНАО иномарка сломала фонарный столб

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль повредил фонарную опору в результате ДТП (фото из архива) Фото:

В Надыме автомобиль «Toyota Camry» врезался в фонарный столб. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».

«23.07.2022 года около 02 часов 10 минут на ул. Набережная г. Надым, водитель а/м „Toyota“ не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м „Toyota“ госпитализирован», — сообщается в группе.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото:

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В Надыме автомобиль «Toyota Camry» врезался в фонарный столб. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «23.07.2022 года около 02 часов 10 минут на ул. Набережная г. Надым, водитель а/м „Toyota“ не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м „Toyota“ госпитализирован», — сообщается в группе. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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