В ЯНАО иномарка сломала фонарный столб

В Надыме автомобиль «Toyota Camry» врезался в фонарный столб. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте».
«23.07.2022 года около 02 часов 10 минут на ул. Набережная г. Надым, водитель а/м „Toyota“ не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м „Toyota“ госпитализирован», — сообщается в группе.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Надыме автомобиль «Toyota Camry» врезался в фонарный столб. Об этом сообщает группа «Госавтоинспекция Ямала» в социальной сети «ВКонтакте». «23.07.2022 года около 02 часов 10 минут на ул. Набережная г. Надым, водитель а/м „Toyota“ не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м „Toyota“ госпитализирован», — сообщается в группе. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в УГИБДД УМВД России по ЯНАО с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое водитель утопил автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС. Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.