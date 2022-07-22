В Перми кандидата от ЕР сняли с выборов из-за судимости

Кандидат от ЕР скрыл сведения о судимости при подаче документов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Территориальная избирательная комиссия города Кизел (Пермский край) отказала в регистрации Сергею Мовчану — кандидату, выдвинутому «Единой Россией». Он скрыл сведения о судимости, говорится в решении, опубликованном на сайте ТИК.

«В территориальную избирательную комиссию от кандидата Мовчан С. Б. поступили сведения об изменениях в сведениях о кандидате, которые не отражали полную информацию об имевшейся судимости, а именно, не указано наименование статьи УК РСФР. Комиссия решила отказать в регистрации кандидату в депутаты Думы городского округа „Город Кизел“», — написано в документе.

В системе ГАС «Выборы» указано, что у кандидата имеется судимость от 30.04.1994 г. по ч.3 ст. 144 УК РСФСР. И еще одна от 18.02.1997 года — уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ст. 210 УК РФ.

Согласно действующему законодательству, сокрытие сведений о судимости является основанием для отказа в регистрации кандидата. У Мовчана еще имеется возможность обжаловать решение комиссии.

О том, что вор-рецидивист решил стать депутатом в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Территориальная избирательная комиссия Кудымкарского округа отказала в регистрации кандидату, выдвинутому ЛДПР.