В Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины

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Посевная. Поселок Глинки. Курган, рука, пшеница, посевная, зерно, сельское хозяйство
Порты для вывоза зерна откроют в течение двух недель Фото:
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Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«Мы считаем, что в течение двух недель все три порта заработают. А первые отправки судов состоятся в течение четырех дней. Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов», — сказал Васьков в интервью украинскому Forbes.

Он отметил, что следующим шагом станет создание совместного четырехстороннего координационного центра. Затем можно будет открыть первый порт, а после еще два, сообщил Васьков. Украина готова отправить людей уже в эту субботу, заявил чиновник. Он выразил надежду, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). В организации объявили о создании Совместного координационного центра по мониторингу вывоза зерна из Украины, передает сайт MK.RU. Суда с зерном будут досматривать на выходе и на входе в Черное море, сообщает RT.

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Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. «Мы считаем, что в течение двух недель все три порта заработают. А первые отправки судов состоятся в течение четырех дней. Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов», — сказал Васьков в интервью украинскому Forbes. Он отметил, что следующим шагом станет создание совместного четырехстороннего координационного центра. Затем можно будет открыть первый порт, а после еще два, сообщил Васьков. Украина готова отправить людей уже в эту субботу, заявил чиновник. Он выразил надежду, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). В организации объявили о создании Совместного координационного центра по мониторингу вывоза зерна из Украины, передает сайт MK.RU. Суда с зерном будут досматривать на выходе и на входе в Черное море, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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