В Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины

Порты для вывоза зерна откроют в течение двух недель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

«Мы считаем, что в течение двух недель все три порта заработают. А первые отправки судов состоятся в течение четырех дней. Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов», — сказал Васьков в интервью украинскому Forbes.

Он отметил, что следующим шагом станет создание совместного четырехстороннего координационного центра. Затем можно будет открыть первый порт, а после еще два, сообщил Васьков. Украина готова отправить людей уже в эту субботу, заявил чиновник. Он выразил надежду, что другие стороны тоже готовы сделать это быстро.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). В организации объявили о создании Совместного координационного центра по мониторингу вывоза зерна из Украины, передает сайт MK.RU . Суда с зерном будут досматривать на выходе и на входе в Черное море, сообщает RT.