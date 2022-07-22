22 июля 2022

Пермяк, не отгадавший ни одного числа, выиграл 3 млн в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель купил многотиражный билет лотереи в мобильном приложении Фото:

Пермяк выиграл в лотерею 3 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. По правилам розыгрыша «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все в диапазоне от 1 до 24, передают СМИ.

«Житель Перми выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Пермяк не смог отгадать ни одного выпавшего числа и стал обладателем суперприза», — написано на сайте «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

По данным издания, победитель еще не успел обратиться за выигрышем. В феврале URA.RU уже сообщало о подобном случае. Тогда пермяк выиграл в лотерее 19 миллионов, назвав неправильные числа.

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Пермяк выиграл в лотерею 3 миллиона рублей, не угадав ни одного числа. По правилам розыгрыша «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все в диапазоне от 1 до 24, передают СМИ. «Житель Перми выиграл в лотерею 3 миллиона рублей. Пермяк не смог отгадать ни одного выпавшего числа и стал обладателем суперприза», — написано на сайте «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу «Столото». По данным издания, победитель еще не успел обратиться за выигрышем. В феврале URA.RU уже сообщало о подобном случае. Тогда пермяк выиграл в лотерее 19 миллионов, назвав неправильные числа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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