Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил экстренную посадку

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Самолет авиакомпании «Ямал» из-за непогоды приземлился в Минеральных водах Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, экстренно приземлился в Минеральных Водах. Причиной посадки стала непогода. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

«Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облета грозового фронта. По погодным условиям командир воздушного судна авиакомпании „Ямал“, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды», — рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.

Ранее URA.RU писало, что В Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» отстранили от полетов. Причиной стало повреждения правого двигателя.

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Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, экстренно приземлился в Минеральных Водах. Причиной посадки стала непогода. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. «Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облета грозового фронта. По погодным условиям командир воздушного судна авиакомпании „Ямал“, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды», — рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи. Ранее URA.RU писало, что В Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» отстранили от полетов. Причиной стало повреждения правого двигателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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