Самолет, летевший из Тюмени в Сочи, совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании «Ямал» из-за непогоды приземлился в Минеральных водах
Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Тюмени в Сочи, экстренно приземлился в Минеральных Водах. Причиной посадки стала непогода. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
«Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облета грозового фронта. По погодным условиям командир воздушного судна авиакомпании „Ямал“, следовавшего по маршруту Тюмень — Сочи, принял решение уйти на запасной аэропорт в Минеральные Воды», — рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.
Ранее URA.RU писало, что В Тюмени самолет авиакомпании «Ямал» отстранили от полетов. Причиной стало повреждения правого двигателя.
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