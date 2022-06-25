В Тюмени самолет «Ямала» отстранили от полетов

Самолет авиакомпании «Ямал» временно отстранили от полетов из-за повреждения правого двигателя. Судно находится в Тюмени, сообщает telegram-канал «AVIAINCIDENT».
«24.06.2022 01.00 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружено недопустимое повреждение (забоина) лопатки вентилятора правого двигателя №16 посторонним предметом. ВС отстранено от эксплуатации. Эксплуатант АО «АТК «Ямал»», — указано в сообщении.
Информацию о повреждении передали в аэропорты Сочи и Тюмени, накануне самолет выполнял рейс между этими городами. Специалисты проводят дополнительную оценку технического состояния двигателей.
В авиакомпанию «Ямал» направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что неустойчивая работа двигателя стала причиной возврата самолета «Ямал центр спас» на аэродром Толька в Красноселькупском районе (ЯНАО). Самолет благополучно сел.
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