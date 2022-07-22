Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница.
«Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера.
Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.
Новое время вылета — 17:00 МСК
Скрин онлайн-табло аэропорта Курумоч
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница. «Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.