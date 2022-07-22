В Самаре почти на три часа задерживают рейс в Екатеринбург. Скрин

23 июля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Самолет из самарского аэропорта Курумоч должен был вылететь в Екатеринбург в 14:50 МСК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница. «Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны. Новое время вылета — 17:00 МСК Скрин онлайн-табло аэропорта Курумоч Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница. «Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.