22 июля 2022

В Самаре почти на три часа задерживают рейс в Екатеринбург. Скрин

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания utair, авиакомпания ютэйр
Самолет из самарского аэропорта Курумоч должен был вылететь в Екатеринбург в 14:50 МСК Фото:

Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница.

«Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера.

Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.

Новое время вылета — 17:00 МСК

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Жители Екатеринбурга не могут вылететь из Самары. Рейс авиакомпании Utair задерживают на два часа, рассказала URA.RU читательница. «Должны были вылететь в 14:50 по Москве, но вылет перенесли на 17:00. Причину не говорят, остальные рейсы вылетают по расписанию. Погода хорошая», — рассказывает читательница. В справочной аэропорта Курумоч (Самара) в беседе с URA.RU пояснили, что причину знает только перевозчик. Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании Utair не удалось, так как на сайте компании не указаны номера. Ранее агентство сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Москву за две минуты до этого. Причины посадки пока неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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