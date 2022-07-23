Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни

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Цех по обжарке кофе Bow Jones Coffee. Екатеринбург, кофейные зерна
Украинское зерно через Черное море планируется начать вывозить через несколько дней Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с работниками металлургической промышленности Femas в Кайсери.

«Дипломатическое движение будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлен мир. Мы внесем значительный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с движением судов, которое начнется в ближайшие дни», — цитирует президента TRT HABER.

Ранее в субботу в Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины. Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня.

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).

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Вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с работниками металлургической промышленности Femas в Кайсери. «Дипломатическое движение будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлен мир. Мы внесем значительный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с движением судов, которое начнется в ближайшие дни», — цитирует президента TRT HABER. Ранее в субботу в Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины. Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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