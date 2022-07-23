Эрдоган анонсировал вывоз зерна Украины в ближайшие дни

23 июля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Украинское зерно через Черное море планируется начать вывозить через несколько дней Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с работниками металлургической промышленности Femas в Кайсери. «Дипломатическое движение будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлен мир. Мы внесем значительный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с движением судов, которое начнется в ближайшие дни», — цитирует президента TRT HABER. Ранее в субботу в Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины. Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН). Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вывоз украинского зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с работниками металлургической промышленности Femas в Кайсери. «Дипломатическое движение будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлен мир. Мы внесем значительный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с движением судов, которое начнется в ближайшие дни», — цитирует президента TRT HABER. Ранее в субботу в Киеве назвали сроки вывоза зерна с Украины. Первое судно с украинским зерном может отправиться через четыре дня. Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море подписали 22 июля. Россия и Украина подписали документы с Турцией при свидетельстве генсека Организации объединенных наций (ООН).