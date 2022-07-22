Полиция остановила выступление группы Anacondaz в Перми. Видео

23 июля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Концерт группы Anacondaz прервали после четвертой песни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми полицеские прервали концерт рэп-группы Anacondaz. Сотрудники полиции вышли практически в начале исполнения песен на сцену и закончили выступление артистов, сообщил в социальных сетях вокалист группы Артем Хорев. «В Перми после четвертой песни полицейские вышли на сцену и закончили концерт. Ребятам всем спасибо», — написал в своем твиттере вокалист Anacondaz Артем Хорев. Правозащитник Павел Чиков сообщил, что менеджера и организатора концерта увезли в полицию. Днем ранее концерт музыкантов был отменен в Екатеринбурге, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. В Перми выступление должно было состояться в «пространстве событий Берег», но организаторы его перенесли в последний момент на другую площадку. Хип-хоп и рэп-исполнители Anacondaz фигурируют в неофициальном списке музыкантов, чьи выступления российские власти объявили нежелательными. В него попали 37 артистов, которые осудили проведение спецоперации РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди них Noize MC, Oxxxymiron, Земфира, Манижа, Монеточка, группы Little Big, «Би-2», «Кровосток». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми полицеские прервали концерт рэп-группы Anacondaz. Сотрудники полиции вышли практически в начале исполнения песен на сцену и закончили выступление артистов, сообщил в социальных сетях вокалист группы Артем Хорев. «В Перми после четвертой песни полицейские вышли на сцену и закончили концерт. Ребятам всем спасибо», — написал в своем твиттере вокалист Anacondaz Артем Хорев. Правозащитник Павел Чиков сообщил, что менеджера и организатора концерта увезли в полицию. Днем ранее концерт музыкантов был отменен в Екатеринбурге, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. В Перми выступление должно было состояться в «пространстве событий Берег», но организаторы его перенесли в последний момент на другую площадку. Хип-хоп и рэп-исполнители Anacondaz фигурируют в неофициальном списке музыкантов, чьи выступления российские власти объявили нежелательными. В него попали 37 артистов, которые осудили проведение спецоперации РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди них Noize MC, Oxxxymiron, Земфира, Манижа, Монеточка, группы Little Big, «Би-2», «Кровосток».