Организаторы пообещали вернуть деньги за билеты Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. Об этом URA.RU сначала сообщил читатель, получивший письмо, а затем подтвердили и в самой группе.

«Сначала на почту пришло письмо с подробной программой фестиваля и информацией бесплатных автобусах. А затем спустя 30 минут пришло еще одно — об окончательной отмене», — рассказал собеседник агентства. Также он приложил письмо, в котором указано, что организаторы «вынуждены уведомить об отмене события „Pauzern picnic“, назначенного на 22.07.22».

Подробная программа пришла за несколько часов до концерта Фото: читатель URA.RU

Такое письмо пришло последним Фото: читатель URA.RU

«Привет, Екатеринбург, и пока. Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или в каких-то еще инстанциях. А сегодня концерта не будет, и мы обязаны людей уведомить об этом. Радоваться нет повода, но и грустить мы не будем», — сказал на видео, опубликованном в telegram-канале группы, солист Артем Хорев. Дозвониться до представителей УМВД РФ по Екатеринбургу к моменту публикации не удалось.

Ранее группа Anacondaz оказалась в списке музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. В него попали 37 артистов, которые осудили проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Среди артистов оказались также певицы из Екатеринбурга Лиза Монеточка и Вера Мусаелян, солистка группы «Алоэ Вера».