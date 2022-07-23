Spectator: Германия сама себя загнала в ловушку Путина из-за газа

23 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

По словам историка, немцы считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германия «попала в ловушку Путина». Об этом пишет Катя Хойер — англо-немецкий историк, автор британского еженедельного журнала The Spectator. «Из ловушки, созданной самой Германией, нет легкого выхода. Чем раньше Берлин столкнется с этой реальностью, тем лучше для того, чтобы он смог найти выход из надвигающегося кризиса. […] Общественная мораль в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой. Большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в статье издания The Spectator. Автор публикации говорит о том, что в разгар европейской жары трудно представить себе перспективу холодной зимы с сокращением запасов газа, но «Германия явно нервничает». Она убеждена, что вместо того, чтобы «с замиранием сердца смотреть на газовые счетчики и заявления Путина», Берлину следует взять на себя ответственность за принятие решений, четко донести их до населения и подготовить страну к суровой зиме. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По его словам, Западу не удалось создать России тех сложностей, на которые он рассчитывал. Президент РФ согласен с тем, что санкции создают некоторые сложности стране, однако не такие, на которые рассчитывал Запад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Германия «попала в ловушку Путина». Об этом пишет Катя Хойер — англо-немецкий историк, автор британского еженедельного журнала The Spectator. «Из ловушки, созданной самой Германией, нет легкого выхода. Чем раньше Берлин столкнется с этой реальностью, тем лучше для того, чтобы он смог найти выход из надвигающегося кризиса. […] Общественная мораль в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой. Большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в статье издания The Spectator. Автор публикации говорит о том, что в разгар европейской жары трудно представить себе перспективу холодной зимы с сокращением запасов газа, но «Германия явно нервничает». Она убеждена, что вместо того, чтобы «с замиранием сердца смотреть на газовые счетчики и заявления Путина», Берлину следует взять на себя ответственность за принятие решений, четко донести их до населения и подготовить страну к суровой зиме. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По его словам, Западу не удалось создать России тех сложностей, на которые он рассчитывал. Президент РФ согласен с тем, что санкции создают некоторые сложности стране, однако не такие, на которые рассчитывал Запад.