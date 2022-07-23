23 июля 2022

Spectator: Германия сама себя загнала в ловушку Путина из-за газа

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
По словам историка, немцы считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Германия «попала в ловушку Путина». Об этом пишет Катя Хойер — англо-немецкий историк, автор британского еженедельного журнала The Spectator.

«Из ловушки, созданной самой Германией, нет легкого выхода. Чем раньше Берлин столкнется с этой реальностью, тем лучше для того, чтобы он смог найти выход из надвигающегося кризиса. […] Общественная мораль в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой. Большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в статье издания The Spectator.

Автор публикации говорит о том, что в разгар европейской жары трудно представить себе перспективу холодной зимы с сокращением запасов газа, но «Германия явно нервничает». Она убеждена, что вместо того, чтобы «с замиранием сердца смотреть на газовые счетчики и заявления Путина», Берлину следует взять на себя ответственность за принятие решений, четко донести их до населения и подготовить страну к суровой зиме.

Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По его словам, Западу не удалось создать России тех сложностей, на которые он рассчитывал. Президент РФ согласен с тем, что санкции создают некоторые сложности стране, однако не такие, на которые рассчитывал Запад.

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Германия «попала в ловушку Путина». Об этом пишет Катя Хойер — англо-немецкий историк, автор британского еженедельного журнала The Spectator. «Из ловушки, созданной самой Германией, нет легкого выхода. Чем раньше Берлин столкнется с этой реальностью, тем лучше для того, чтобы он смог найти выход из надвигающегося кризиса. […] Общественная мораль в Германии уже падает. Недавний опрос показал, что цены на энергоносители стали главной проблемой. Большинство немцев считают, что экономические санкции ударили по ним сильнее, чем по России», — говорится в статье издания The Spectator. Автор публикации говорит о том, что в разгар европейской жары трудно представить себе перспективу холодной зимы с сокращением запасов газа, но «Германия явно нервничает». Она убеждена, что вместо того, чтобы «с замиранием сердца смотреть на газовые счетчики и заявления Путина», Берлину следует взять на себя ответственность за принятие решений, четко донести их до населения и подготовить страну к суровой зиме. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. По его словам, Западу не удалось создать России тех сложностей, на которые он рассчитывал. Президент РФ согласен с тем, что санкции создают некоторые сложности стране, однако не такие, на которые рассчитывал Запад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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