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В Сургуте ищут врача с зарплатой 700 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматолог, дантист, стоматологическое кресло
Компания так же оплатит съемную квартиру на первый месяц работы Фото:

Одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы.

«При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на hh.ru.

Так же в описании указано, что срок работы должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, компания предлагает скидки на лечение.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбербанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter.

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Одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы. «При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на hh.ru. Так же в описании указано, что срок работы должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, компания предлагает скидки на лечение. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбербанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter.
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