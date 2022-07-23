В Сургуте ищут врача с зарплатой 700 тысяч

24 июля 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

Компания так же оплатит съемную квартиру на первый месяц работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы. «При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на hh.ru. Так же в описании указано, что срок работы должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, компания предлагает скидки на лечение. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбербанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Одна из зубных клиник в Сургуте (ХМАО) ищет врача стоматолога-ортопеда с зарплатой до 700 тысяч рублей. Вакансия появилась на одном из сайтов по поиску работы. «При переезде из другого региона компания обеспечивает съемную квартиру хорошего уровня в первый месяц работы и билеты на самолет в Сургут. Постоянные врачи получают в среднем от 400 до 600 тысяч рублей», — говорится в описании вакансии на hh.ru. Так же в описании указано, что срок работы должен быть не менее 6 месяцев. Кроме того, компания предлагает скидки на лечение. Ранее URA.RU рассказывало, что «Сбербанк» заявил о вакантной должности в ХМАО старшего специалиста по взысканию долгов на зарплату от 110 тысяч рублей — это одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Югре, согласно HeadHunter.