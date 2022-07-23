23 июля 2022

Греческий политик идет на выборы с плакатом «Россия права»

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Клипарт. Греция. Крит, флаг греции
Греческий политик заявил, что Запад калечит его страну Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-министр энергетики и бывший лидер греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис будет проводить предвыборную кампанию с плакатом «Россия права». Об этом сообщает греческий интернет-портал Pronews.

Лафазанис поместил на плакат высказывания: «Россия права», «США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю пропасти, уничтожают Европу, разоряют и калечат Грецию», «сбросьте прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!», передает Pronews. Он также разместил там свое фото и символ Z. Политик подготовил этот плакат для продвижения своей новой партии.

Ранее Лафазанис заявлял, что собирается создать новую левую партию, когда участвовал 9 мая в митинге у памятника советским воинам в Афинах. Целью политического движения будет «новое освобождение Греции», передает сайт MK.RU.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Из-за этого страны Запада осудили Москву и ввели антироссийские санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является помощь жителям Донбасса.

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Экс-министр энергетики и бывший лидер греческой партии «Народное единство» Панайотис Лафазанис будет проводить предвыборную кампанию с плакатом «Россия права». Об этом сообщает греческий интернет-портал Pronews. Лафазанис поместил на плакат высказывания: «Россия права», «США и НАТО устроили ад на Украине, они толкают планету к краю пропасти, уничтожают Европу, разоряют и калечат Грецию», «сбросьте прогнивший, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!», передает Pronews. Он также разместил там свое фото и символ Z. Политик подготовил этот плакат для продвижения своей новой партии. Ранее Лафазанис заявлял, что собирается создать новую левую партию, когда участвовал 9 мая в митинге у памятника советским воинам в Афинах. Целью политического движения будет «новое освобождение Греции», передает сайт MK.RU. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Из-за этого страны Запада осудили Москву и ввели антироссийские санкции. По словам президента РФ Владимира Путина, целью спецоперации является помощь жителям Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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