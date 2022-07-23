Жители ЯНАО хвастаются урожаем морошки. Фото

24 июля 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Жители также называют морошку «ямальским янтарем» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях. «Наша северная вкусняшка», — пишет в комментариях под фото в группе «ЧП Ямал» Надежда Терентьева. «Какая прелесть», — поделилась Ксюша Крюкова. Посты с морошкой набирают сотни лайков. Пользователи также называют ягоду «ямальским янтарем». Ранее URA.RU писало, что в Тарко-Сале начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Местные жители делятся, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые. Начался сбор северной ягоды «В Салехарде», «ВКонтакте» Горсть «ямальского янтаря» «ЧП Ямал», «ВКонтакте» Морошка «В Салехарде», «ВКонтакте» Ягодная поляна «ЧП Ямал», «ВКонтакте» Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях. «Наша северная вкусняшка», — пишет в комментариях под фото в группе «ЧП Ямал» Надежда Терентьева. «Какая прелесть», — поделилась Ксюша Крюкова. Посты с морошкой набирают сотни лайков. Пользователи также называют ягоду «ямальским янтарем». Ранее URA.RU писало, что в Тарко-Сале начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Местные жители делятся, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые.