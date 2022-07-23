23 июля 2022
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21 июля 2022

Жители ЯНАО хвастаются урожаем морошки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговля морошкой на улице. Салехард, морошка, ягоды
Жители также называют морошку «ямальским янтарем» Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях.

«Наша северная вкусняшка», — пишет в комментариях под фото в группе «ЧП Ямал» Надежда Терентьева. «Какая прелесть», — поделилась Ксюша Крюкова.

Посты с морошкой набирают сотни лайков. Пользователи также называют ягоду «ямальским янтарем».

Ранее URA.RU писало, что в Тарко-Сале начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Местные жители делятся, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые.

Начался сбор северной ягоды
Горсть «ямальского янтаря»
Морошка
Ягодная поляна

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа делятся фотографиями собранной морошки. Посты они размещают в социальных сетях. «Наша северная вкусняшка», — пишет в комментариях под фото в группе «ЧП Ямал» Надежда Терентьева. «Какая прелесть», — поделилась Ксюша Крюкова. Посты с морошкой набирают сотни лайков. Пользователи также называют ягоду «ямальским янтарем». Ранее URA.RU писало, что в Тарко-Сале начали собирать княженику, которую также называют арктической малиной. Местные жители делятся, что собирать ягоды сложно, кусаются насекомые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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