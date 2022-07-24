Захарова: РФ уничтожила военную инфраструктуру одесского порта

24 июля 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Мария Захарова объяснила сообщения об ударе по порту Одессы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия уничтожила ракетами «Калибр» объект военной инфраструктуры одесского порта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ракеты „Калибр“ уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле порта в Одессе. Украинские СМИ ранее заявили, что российские военные якобы ударили по отрядам ВСУ в порту Одессы. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к этому и ведется расследование инцидента. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия уничтожила ракетами «Калибр» объект военной инфраструктуры одесского порта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ракеты „Калибр“ уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала Захарова в своем telegram-канале. Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле порта в Одессе. Украинские СМИ ранее заявили, что российские военные якобы ударили по отрядам ВСУ в порту Одессы. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не причастна к этому и ведется расследование инцидента. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.