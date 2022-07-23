Минобороны Турции заявило, что РФ не причастна к обстрелу Одессы

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В Турции уточнили, что Россия не причастна к обстрелу в Одессе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«При общении с Россией, которое состоялось сегодня в субботу, она заявила, что не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в Twitter.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы сегодня утром сообщили украинские СМИ. Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке об этом не сообщало.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины.

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Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «При общении с Россией, которое состоялось сегодня в субботу, она заявила, что не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в Twitter. О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы сегодня утром сообщили украинские СМИ. Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке об этом не сообщало. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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