Минобороны Турции заявило, что РФ не причастна к обстрелу Одессы

23 июля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

В Турции уточнили, что Россия не причастна к обстрелу в Одессе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «При общении с Россией, которое состоялось сегодня в субботу, она заявила, что не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в Twitter. О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы сегодня утром сообщили украинские СМИ. Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке об этом не сообщало. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия не причастна к обстрелу порта Одессы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «При общении с Россией, которое состоялось сегодня в субботу, она заявила, что не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова министра военное ведомство Турции в Twitter. О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы сегодня утром сообщили украинские СМИ. Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке об этом не сообщало. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели была также заявлена денацификация и демилитаризация Украины.