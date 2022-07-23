Виновник аварии скрылся с места ДТП Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Момент столкновения двух иномарок возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге, в результате которого одна из них опрокинулась в яму, попал на видео. Записью происшествия с URA.RU поделились в ГИБДД Екатеринбурга.

Авария произошла в восемь утра на улице Сулимова возле «Парк Хауса». Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, черный Chevrolet Cobalt ехал в сторону улицы Омской, когда в него врезался Chevrolet Cruze. В результате столкновения Chevrolet Cobalt опрокинулся в яму, которую выкопали дорожные рабочи для ремонта трубопровода. В аварии пострадали три человека. Виновник с места происшествия скрылся.