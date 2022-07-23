23 июля 2022

В Екатеринбурге камера сняла падение иномарки в глубокую яму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник аварии скрылся с места ДТП Фото:

Момент столкновения двух иномарок возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге, в результате которого одна из них опрокинулась в яму, попал на видео. Записью происшествия с URA.RU поделились в ГИБДД Екатеринбурга.

Авария произошла в восемь утра на улице Сулимова возле «Парк Хауса». Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, черный Chevrolet Cobalt ехал в сторону улицы Омской, когда в него врезался Chevrolet Cruze. В результате столкновения Chevrolet Cobalt опрокинулся в яму, которую выкопали дорожные рабочи для ремонта трубопровода. В аварии пострадали три человека. Виновник с места происшествия скрылся.

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Момент столкновения двух иномарок возле «Парк Хауса» в Екатеринбурге, в результате которого одна из них опрокинулась в яму, попал на видео. Записью происшествия с URA.RU поделились в ГИБДД Екатеринбурга. Авария произошла в восемь утра на улице Сулимова возле «Парк Хауса». Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, черный Chevrolet Cobalt ехал в сторону улицы Омской, когда в него врезался Chevrolet Cruze. В результате столкновения Chevrolet Cobalt опрокинулся в яму, которую выкопали дорожные рабочи для ремонта трубопровода. В аварии пострадали три человека. Виновник с места происшествия скрылся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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