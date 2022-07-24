Врач Поляков назвал продукт, вызывающий наркотическую ломку

25 июля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Из-за сахара нарушается память и концентрация, сказал Антон Поляков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сахар вызывает зависимость сильнее, чем от наркотиков в восемь раз. При его отмене человек испытывает настоящую ломку. Об этом в беседе с URA.RU заявил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Зависимость от сахара по ряду параметров в семь — восемь раз сильнее, чем от кокаина. Наша нервная система и наш организм очень быстро подсаживается на него. При резком отказе возникает эффект так называемой ломки. Это настоящий легальный наркотик. Это вещество нарушает углеводный обмен, способствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета. Перевозбуждение нервной системы нарушает память, концентрацию внимания и способствует аффективному эмоциональному поведению», — сообщил Антон Поляков. По его словам, нервная система быстро привыкает, что есть быстрый легальный стимулятор. «Если ты его не даешь, идет просадка серотонина. Это искусственный допинг, за который приходится платить», — отметил диетолог. Он уточнил, что при высоком уровне инсулина падает сахар в крови, и человек становится тревожным. «Больше всего это заметно по детям. Если ребенку во второй половине дня давать много быстрых углеводов, он становится раздражительным, гиперактивным, падает концентрация внимания», — объяснил специалист. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сахар вызывает зависимость сильнее, чем от наркотиков в восемь раз. При его отмене человек испытывает настоящую ломку. Об этом в беседе с URA.RU заявил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Зависимость от сахара по ряду параметров в семь — восемь раз сильнее, чем от кокаина. Наша нервная система и наш организм очень быстро подсаживается на него. При резком отказе возникает эффект так называемой ломки. Это настоящий легальный наркотик. Это вещество нарушает углеводный обмен, способствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета. Перевозбуждение нервной системы нарушает память, концентрацию внимания и способствует аффективному эмоциональному поведению», — сообщил Антон Поляков. По его словам, нервная система быстро привыкает, что есть быстрый легальный стимулятор. «Если ты его не даешь, идет просадка серотонина. Это искусственный допинг, за который приходится платить», — отметил диетолог. Он уточнил, что при высоком уровне инсулина падает сахар в крови, и человек становится тревожным. «Больше всего это заметно по детям. Если ребенку во второй половине дня давать много быстрых углеводов, он становится раздражительным, гиперактивным, падает концентрация внимания», — объяснил специалист.