The Sun: Британия помогала Украине вернуть остров Змеиный

24 июля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Британский спецназ обучал солдат ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть остров Змеиный. Об этом сообщает The Sun. «Британские силы спецназначения обучали украинских коллег из 73-го военно-морского центра спецназа, чтобы они могли вернуть остров Змеиный», — утверждает газета. В своих утверждениях она ссылается на источник в вооруженных силах Британии. Также сообщается, что спецназ обучал украинскую дивизию использовать подводные буксировщики, что позволило им обследовать побережье острова. Ранее Nation News писали о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины попали в ловушку российской армии на острове Змеиный. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов. Также « Невские новости » уточняют, что военные РФ завершили выполнение задач на Змеином острове и покинули его. Об этом заявляли в Минобороны РФ. В свою очередь, экс-полковник ВС СССР назвал две настоящие причины оставления армией острова Змеиный и прокомментировал официальные заявления Минобороны России, сообщает Pravda.ru. Украина взяла остров Змеиный под свой контроль в марте месяце. О выводе российских войск оттуда было сказано 30 июня. Украинское руководство заявило, что собирается контролировать остров. Однако он остается под контролем российской армии, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса от украинских военных и нацбатов. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Британский спецназ обучал ВСУ, чтобы они могли вернуть остров Змеиный. Об этом сообщает The Sun. «Британские силы спецназначения обучали украинских коллег из 73-го военно-морского центра спецназа, чтобы они могли вернуть остров Змеиный», — утверждает газета. В своих утверждениях она ссылается на источник в вооруженных силах Британии. Также сообщается, что спецназ обучал украинскую дивизию использовать подводные буксировщики, что позволило им обследовать побережье острова. Ранее Nation News писали о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины попали в ловушку российской армии на острове Змеиный. Об этом заявил военный обозреватель Александр Артамонов. Также «Невские новости» уточняют, что военные РФ завершили выполнение задач на Змеином острове и покинули его. Об этом заявляли в Минобороны РФ. В свою очередь, экс-полковник ВС СССР назвал две настоящие причины оставления армией острова Змеиный и прокомментировал официальные заявления Минобороны России, сообщает Pravda.ru. Украина взяла остров Змеиный под свой контроль в марте месяце. О выводе российских войск оттуда было сказано 30 июня. Украинское руководство заявило, что собирается контролировать остров. Однако он остается под контролем российской армии, которая выполняет специальную операцию по защите мирного населения Донбасса от украинских военных и нацбатов.