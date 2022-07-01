Остров Змеиный остается под контролем российской армии

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Крым., отпуск, черное море, отдых
Остров возьмут под контроль ВКС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-морской флот и Военно-космические силы России контролируют остров Змеиный в Черном море. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.

«Наши бойцы … освободили остров Змеиный от украинских националистов… Остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк РИА «Новости».

Накануне Минобороны РФ сообщило о выводе войск с острова Змеиный, назвав это «жестом доброй воли». Этот шаг был предпринят, чтобы показать мировому сообществу, что Россия не препятствует созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Позже руководство Вооруженных сил Украины заявило, что собирается установить физический контроль над островом Змеиный, отправив туда свои войска. Член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин заявил URA.RU, что Змеиный не имеет стратегического значения.

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Военно-морской флот и Военно-космические силы России контролируют остров Змеиный в Черном море. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк. «Наши бойцы … освободили остров Змеиный от украинских националистов… Остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк РИА «Новости». Накануне Минобороны РФ сообщило о выводе войск с острова Змеиный, назвав это «жестом доброй воли». Этот шаг был предпринят, чтобы показать мировому сообществу, что Россия не препятствует созданию гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Позже руководство Вооруженных сил Украины заявило, что собирается установить физический контроль над островом Змеиный, отправив туда свои войска. Член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин заявил URA.RU, что Змеиный не имеет стратегического значения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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