УМВД: массовая драка в Дагестане закончилась гибелью подростка

25 июля 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Российский подросток погиб в результате массовой драки сверстников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дербенте произошла массовая драка между подростками, в результате которой трое из несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб. Об этом сообщает управление МВД по Дагестану (УМВД). «21 июля 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись», — доложили в telegram-канале управления МВД по Дагестану. «За несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон», — заявили в полиции. Известно, что трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался. Первого подозреваемого удалось задержать, второй пока разыскивается, дополнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Дербенте произошла массовая драка между подростками, в результате которой трое из несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб. Об этом сообщает управление МВД по Дагестану (УМВД). «21 июля 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись», — доложили в telegram-канале управления МВД по Дагестану. «За несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон», — заявили в полиции. Известно, что трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался. Первого подозреваемого удалось задержать, второй пока разыскивается, дополнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).