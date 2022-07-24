24 июля 2022

УМВД: массовая драка в Дагестане закончилась гибелью подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Российский подросток погиб в результате массовой драки сверстников Фото:

В Дербенте произошла массовая драка между подростками, в результате которой трое из несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб. Об этом сообщает управление МВД по Дагестану (УМВД).

«21 июля 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись», — доложили в telegram-канале управления МВД по Дагестану. «За несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон», — заявили в полиции.

Известно, что трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался. Первого подозреваемого удалось задержать, второй пока разыскивается, дополнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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В Дербенте произошла массовая драка между подростками, в результате которой трое из несовершеннолетних получили ножевые ранения, один из них погиб. Об этом сообщает управление МВД по Дагестану (УМВД). «21 июля 2022 года в полицию Дербента поступило сообщение о том, что примерно в 22:30 в ходе возникшего скандала между несколькими 17-летними местными жителями произошла массовая драка, в результате которой трое подростков получили ножевые ранения. Подозреваемые с места скрылись», — доложили в telegram-канале управления МВД по Дагестану. «За несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. К согласию они так и не пришли, позже молодые люди решили снова выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон», — заявили в полиции. Известно, что трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался. Первого подозреваемого удалось задержать, второй пока разыскивается, дополнили в УМВД. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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