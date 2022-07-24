Свердловчанин на машине влетел в дерево. Фото

25 июля 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Свердловчанин на автомобиле съехал с дороги и врезался в дерево Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга В Арамиле (Свердловская область) 48-летний мужчина за рулем ИЖ съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации водитель допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в городскую клиническую больницу № 36», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, мужчина скончался в больнице. ДТП произошло 24 июля в 18:40 на Арамильском тракте. Мужчина имел 20-ти летний стаж вождения, за это время за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 4 раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Арамиле десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля. Девочку с ушибами отвезли в екатеринбургскую больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Арамиле (Свердловская область) 48-летний мужчина за рулем ИЖ съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации водитель допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в городскую клиническую больницу № 36», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, мужчина скончался в больнице. ДТП произошло 24 июля в 18:40 на Арамильском тракте. Мужчина имел 20-ти летний стаж вождения, за это время за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 4 раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Арамиле десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля. Девочку с ушибами отвезли в екатеринбургскую больницу.