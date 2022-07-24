24 июля 2022
23 июля 2022

Свердловчанин на машине влетел в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин на автомобиле съехал с дороги и врезался в дерево Фото:

В Арамиле (Свердловская область) 48-летний мужчина за рулем ИЖ съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации водитель допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в городскую клиническую больницу № 36», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, мужчина скончался в больнице.

ДТП произошло 24 июля в 18:40 на Арамильском тракте. Мужчина имел 20-ти летний стаж вождения, за это время за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 4 раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Арамиле десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля. Девочку с ушибами отвезли в екатеринбургскую больницу.

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В Арамиле (Свердловская область) 48-летний мужчина за рулем ИЖ съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации водитель допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с тупой травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в городскую клиническую больницу № 36», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, мужчина скончался в больнице. ДТП произошло 24 июля в 18:40 на Арамильском тракте. Мужчина имел 20-ти летний стаж вождения, за это время за нарушения ПДД к административной ответственности привлекался 4 раза. Ранее URA.RU сообщало, что в Арамиле десятилетняя школьница попала под колеса автомобиля. Девочку с ушибами отвезли в екатеринбургскую больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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