Сбербанк снизил ставку по ипотеке

25 июля 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке», — сообщили в банке, передает ТАСС. До этого Банк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России. Ранее Сбер уменьшил ставку по ипотеке на 0,4%. В июне она составляла 10,5% годовых. Об этом сообщал вице-президент Сбербанка Николай Васев. По его словам, в банке продолжают снижать ставки, «оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке», — сообщили в банке, передает ТАСС. До этого Банк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России. Ранее Сбер уменьшил ставку по ипотеке на 0,4%. В июне она составляла 10,5% годовых. Об этом сообщал вице-президент Сбербанка Николай Васев. По его словам, в банке продолжают снижать ставки, «оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки».