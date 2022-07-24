24 июля 2022

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9% Фото:

Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке», — сообщили в банке, передает ТАСС.

До этого Банк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России.

Ранее Сбер уменьшил ставку по ипотеке на 0,4%. В июне она составляла 10,5% годовых. Об этом сообщал вице-президент Сбербанка Николай Васев. По его словам, в банке продолжают снижать ставки, «оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки».

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Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам до 9,9%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. «С 25 июля Сбер снижает ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке», — сообщили в банке, передает ТАСС. До этого Банк России пошел на пятое снижение ключевой ставки с февраля и опустил ее до 8% годовых. Об этом сообщили на плановом заседании совета директоров Банка России. Ранее Сбер уменьшил ставку по ипотеке на 0,4%. В июне она составляла 10,5% годовых. Об этом сообщал вице-президент Сбербанка Николай Васев. По его словам, в банке продолжают снижать ставки, «оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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