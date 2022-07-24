В Кургане девушка прыгнула в Тобол с многометровой дамбы. Видео

25 июля 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Информацию о состоянии и личности прыгнувшей в Тобол официальные ведомства пока не уточнили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган». «На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС. Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган». «На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС. Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно.