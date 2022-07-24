В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган».
«На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».
Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС.
Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно.
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В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган». «На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС. Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно.