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22 июля 2022

В Кургане девушка прыгнула в Тобол с многометровой дамбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, город курган, дамба кургана, тобол летом
Информацию о состоянии и личности прыгнувшей в Тобол официальные ведомства пока не уточнили Фото:

В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган».

«На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно.

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В Кургане неизвестная молодая женщина бросилась с дамбы в реку Тобол. Видео прыжка пользователь соцсети «ВКонтакте» выложил в группу «Типичный Курган». «На ЦУМе перепившая девушка сиганула с дамбы. Итог: жива, забрали в психбольницу», — сообщается в посте. «Жаль девочку. Может, у нее несчастная любовь», — предположил один из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Информацию о состоянии и личности прыгающей с моста официальные ведомства на момент публикации не подтвердили. URA.RU направило запросы в полицию и МЧС. Ранее сообщалось, что жительница Тюмени почти прыгнула с моста через реку Тура, но в последний момент ее смог поймать спасатель. Он патрулировал место, увидел за перилами девушку, подбежал, схватил ее за руку и затащил обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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