24 июля 2022

Журналист Мадонна Мур наехала на Клаву Коку. Видео

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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
По словам Мадонны Мур, у Клавы Коки проблемы с голосом Фото:

Журналист Мадонна Мур раскритиковала певицу Клаву Коку после ее выступления на фестивале в Москве. Мадонна Мур высказалась в своем telegram-канале «Madonna».

«Никогда бы не подумала, что у Клавы Коки проблемы с голосом», — прокомментировала журналист. Певица из Екатеринбурга выступила 24 июля на фестивале VK Fest в Парке Горького в Москве.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока после выступления внезапно поняла, что она рокерша (рок-певица — прим. ред.). Также агентство рассказывало, что екатеринбургская певица продает билет на свой концерт за 10 миллионов рублей.

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Журналист Мадонна Мур раскритиковала певицу Клаву Коку после ее выступления на фестивале в Москве. Мадонна Мур высказалась в своем telegram-канале «Madonna». «Никогда бы не подумала, что у Клавы Коки проблемы с голосом», — прокомментировала журналист. Певица из Екатеринбурга выступила 24 июля на фестивале VK Fest в Парке Горького в Москве. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока после выступления внезапно поняла, что она рокерша (рок-певица — прим. ред.). Также агентство рассказывало, что екатеринбургская певица продает билет на свой концерт за 10 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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