По словам Мадонны Мур, у Клавы Коки проблемы с голосом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Мадонна Мур раскритиковала певицу Клаву Коку после ее выступления на фестивале в Москве. Мадонна Мур высказалась в своем telegram-канале «Madonna».

«Никогда бы не подумала, что у Клавы Коки проблемы с голосом», — прокомментировала журналист. Певица из Екатеринбурга выступила 24 июля на фестивале VK Fest в Парке Горького в Москве.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока после выступления внезапно поняла, что она рокерша (рок-певица — прим. ред.). Также агентство рассказывало, что екатеринбургская певица продает билет на свой концерт за 10 миллионов рублей.