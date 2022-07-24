«Известия»: в РФ возобновится печать десятирублевых купюр

25 июля 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

ЦБ планирует возобновить печать купюр в конце года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Об этом рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов. «В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — поведал «Известиям» Сергей Белов. Он добавил, что в ЦБ обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот. Их перестали заказывать у Гознака после 1998 года. По его словам, эти купюры все еще есть в обращении, однако встречаются крайне редко. Ранее коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала URA.RU, как можно проверить купюру на подлинность. Одним из признаков является наличие водяных знаков на банкнотах, которые можно заметить, если смотреть банкноту на просвет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В конце текущего года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры. Об этом рассказал зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение Сергей Белов. «В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — поведал «Известиям» Сергей Белов. Он добавил, что в ЦБ обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот. Их перестали заказывать у Гознака после 1998 года. По его словам, эти купюры все еще есть в обращении, однако встречаются крайне редко. Ранее коммерческий директор ГК «Европиум» и специалист по фальшивой валюте Татьяна Давидис рассказала URA.RU, как можно проверить купюру на подлинность. Одним из признаков является наличие водяных знаков на банкнотах, которые можно заметить, если смотреть банкноту на просвет.