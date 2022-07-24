24 июля 2022
23 июля 2022
22 июля 2022

Жительницу ХМАО напугал червяк в водопроводной воде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Жительницу Нефтеюганска напугал червяк, застрявший в фильтре смесителя Фото:

Жительница Нефтеюганска обнаружила в фильтре смесителя что-то похожее на червяка или гусеницу. Пост с фото она разместила в группе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Живем в 21 веке, а нормальной воды в водопроводе нет. Но самое страшное даже не то, что она неопределенного цвета, а то, что в ней жизнь, сняла фильтр с крана на кухне и о, ужас — червь», — написала пользователь Маришка Белых в соцсети.

Мнения комментаторов разделились. «То что течет из крана, даже технической водой нельзя назвать. Вода не только по санитарным нормам не пригодна, но и по эпидемиологическим», — пишет пользователь No Name. «Если есть червяк в воде, значит без химии вода, натуральная», — поделилась Лора Арно. А Мария Иванова предложила написать жалобу президенту РФ Владимиру Путину.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского района пожаловались на качество воды. В дело вмешалась прокуратура.

Фото:

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Жительница Нефтеюганска обнаружила в фильтре смесителя что-то похожее на червяка или гусеницу. Пост с фото она разместила в группе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте». «Живем в 21 веке, а нормальной воды в водопроводе нет. Но самое страшное даже не то, что она неопределенного цвета, а то, что в ней жизнь, сняла фильтр с крана на кухне и о, ужас — червь», — написала пользователь Маришка Белых в соцсети. Мнения комментаторов разделились. «То что течет из крана, даже технической водой нельзя назвать. Вода не только по санитарным нормам не пригодна, но и по эпидемиологическим», — пишет пользователь No Name. «Если есть червяк в воде, значит без химии вода, натуральная», — поделилась Лора Арно. А Мария Иванова предложила написать жалобу президенту РФ Владимиру Путину. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского района пожаловались на качество воды. В дело вмешалась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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