Жительницу Нефтеюганска напугал червяк, застрявший в фильтре смесителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Нефтеюганска обнаружила в фильтре смесителя что-то похожее на червяка или гусеницу. Пост с фото она разместила в группе «Типичный Нефтеюганск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Живем в 21 веке, а нормальной воды в водопроводе нет. Но самое страшное даже не то, что она неопределенного цвета, а то, что в ней жизнь, сняла фильтр с крана на кухне и о, ужас — червь», — написала пользователь Маришка Белых в соцсети.

Мнения комментаторов разделились. «То что течет из крана, даже технической водой нельзя назвать. Вода не только по санитарным нормам не пригодна, но и по эпидемиологическим», — пишет пользователь No Name. «Если есть червяк в воде, значит без химии вода, натуральная», — поделилась Лора Арно. А Мария Иванова предложила написать жалобу президенту РФ Владимиру Путину.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Советского района пожаловались на качество воды. В дело вмешалась прокуратура.

Фото: группа «Типичный Нефтеюганск», ВК