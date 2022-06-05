Жители района в ХМАО жалуются на некачественную воду с пеной

Как сообщают жители Советского, вода из крана бежит грязная, ее невозможно пить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Советского района жалуются на плохое качество водопроводной воды. Она, по их словам, желтого оттенка и с металлическим привкусом.

«Вода из крана бежит грязная, ее невозможно пить. Мы не можем этой водой даже посуду помыть. После стирки белые вещи пожелтели. При закипании на поверхности воды появляется коричневая пена», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница города Советского Елена, попросившая не называть своей фамилии.

В Югорской межрайонной прокуратуре сообщили, что проводилась проверка по обращениям жителей района по поводу некачественной воды. По ее результатам было установлено, что во всех поселениях Советского района вода не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и на этом основании был подан судебный иск к мэрии. Суд его удовлетворил, обязав администрацию Советского района построить новые водоочистные сооружения. Однако администрация оспорила это решение, подав апелляцию.

«В Советском районе есть несколько объектов по очистке водопроводной воды. Много лет они справлялись хорошо, и вода в дома поступала в надлежащем качестве», — рассказал корреспонденту URA.RU Сергей Зязин, председатель комитета по развитию ЖКХ районной администрации. По словам Зязина, решение о строительстве новых ВОСов — утопия. Нужно решать проблему точечно, в местах, где были обнаружены нарушения. Рассмотрение апелляции судом назначено на 21 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Советском произошла авария на центральном водопроводе, из-за чего город на время остался без воды. Для устранения последствий были привлечены 5 единиц техники и 15 сотрудников аварийно-воосстановительной бригады

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