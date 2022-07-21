В ХМАО власти района проиграли жителям спор о питьевой воде

22 июля 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Окружной суд ХМАО оставил апелляцию районных властей без внимания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Советского района проиграла спор судебный спор с жителями района о питьевой воде ненадлежащего качества. Суд оставил без внимания апелляцию районных властей, сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Югорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям жителей Советского района о нарушении их прав при оказании услуг водоснабжения. Советский районный суд удовлетворил требования прокурора», — сообщает пресс-служба межрайонной прокуратуры ХМАО. В Советском районе питьевая вода не соответствовала нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура обязала устранить нарушения водоснабжения и обеспечить жителей района качественной питьевой водой. Суд первой инстанции удовлетворил требования жителей, но районные власти не согласились с данным решением и подали апелляцию. Но судебная коллегия окружного суда оставила решение без изменений. Ранее URA.RU рассказало о том, что власти Сургута потратят 1,5 млрд рублей на реконструкцию водоочистных сооружений. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Администрация Советского района проиграла спор судебный спор с жителями района о питьевой воде ненадлежащего качества. Суд оставил без внимания апелляцию районных властей, сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Югорская межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям жителей Советского района о нарушении их прав при оказании услуг водоснабжения. Советский районный суд удовлетворил требования прокурора», — сообщает пресс-служба межрайонной прокуратуры ХМАО. В Советском районе питьевая вода не соответствовала нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура обязала устранить нарушения водоснабжения и обеспечить жителей района качественной питьевой водой. Суд первой инстанции удовлетворил требования жителей, но районные власти не согласились с данным решением и подали апелляцию. Но судебная коллегия окружного суда оставила решение без изменений. Ранее URA.RU рассказало о том, что власти Сургута потратят 1,5 млрд рублей на реконструкцию водоочистных сооружений. Соответствующая заявка размещена на едином портале госзакупок.