Политолог Носович предрек вымирание европейцев

25 июля 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Европейцам будет тяжело пережить зиму без российского газа, считает Александр Носович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Без российского газа этой зимой Европу ждет «потеря населения», как в разгар пандемии COVID-19. Такое мнение высказал политолог, главный редактор аналитического портала «РуБалтик» Александр Носович. «Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой — это приостановка работы промышленных предприятий. Максимум — этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от коронавируса в 2020 году. Это самый неблагоприятный для Европы сценарий — потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон», — сказал Носович в интервью порталу «Украина.Ру». Некоторые страны Евросоюза решили отказаться от российского газа в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, также ЕС ввел частичный запрет на ввоз нефти из РФ. На фоне этого решения цена на газ в Европе вновь выросла до рекордных значений. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Запада могут привести к катастрофическим последствиям для глобального энергорынка, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Без российского газа этой зимой Европу ждет «потеря населения», как в разгар пандемии COVID-19. Такое мнение высказал политолог, главный редактор аналитического портала «РуБалтик» Александр Носович. «Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой — это приостановка работы промышленных предприятий. Максимум — этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от коронавируса в 2020 году. Это самый неблагоприятный для Европы сценарий — потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон», — сказал Носович в интервью порталу «Украина.Ру». Некоторые страны Евросоюза решили отказаться от российского газа в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, также ЕС ввел частичный запрет на ввоз нефти из РФ. На фоне этого решения цена на газ в Европе вновь выросла до рекордных значений. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия Запада могут привести к катастрофическим последствиям для глобального энергорынка, пишет RT.