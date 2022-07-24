Катастрофа из-за лесных пожаров грозит трем районам ХМАО

25 июля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Сильный ветер может многократно увеличить площади лесных пожаров за считанные часы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов. «Три района у нас, где обстановка серьезная. Это наш северо-запад: Березовский, Октябрьский и Советский районы. Гроза неумолима. И засушливый период уже третью неделю. Всех людей перебросили на тушение с востока, с юга, с центра — 700 человек. Если подтвердится штормовое предупреждение на сайте Гидромета, если ветер усилится, то это катастрофа будет. Все разорвет, все оживет. Для нас ветер — это крылья пожара, который ничего не удерживает», — сообщил Шевцов. В регионе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Горит свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. Действует больше десятка очагов. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.

Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов. «Три района у нас, где обстановка серьезная. Это наш северо-запад: Березовский, Октябрьский и Советский районы. Гроза неумолима. И засушливый период уже третью неделю. Всех людей перебросили на тушение с востока, с юга, с центра — 700 человек. Если подтвердится штормовое предупреждение на сайте Гидромета, если ветер усилится, то это катастрофа будет. Все разорвет, все оживет. Для нас ветер — это крылья пожара, который ничего не удерживает», — сообщил Шевцов. В регионе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Горит свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. Действует больше десятка очагов. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.