24 июля 2022
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22 июля 2022

Катастрофа из-за лесных пожаров грозит трем районам ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Сильный ветер может многократно увеличить площади лесных пожаров за считанные часы Фото:

Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов.

«Три района у нас, где обстановка серьезная. Это наш северо-запад: Березовский, Октябрьский и Советский районы. Гроза неумолима. И засушливый период уже третью неделю. Всех людей перебросили на тушение с востока, с юга, с центра — 700 человек. Если подтвердится штормовое предупреждение на сайте Гидромета, если ветер усилится, то это катастрофа будет. Все разорвет, все оживет. Для нас ветер — это крылья пожара, который ничего не удерживает», — сообщил Шевцов.

В регионе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Горит свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. Действует больше десятка очагов. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.

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Березовскому, Октябрьскому и Советскому районам ХМАО грозит катастрофа из-за лесных пожаров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор югорской базы авиалесоохраны Иван Шевцов. «Три района у нас, где обстановка серьезная. Это наш северо-запад: Березовский, Октябрьский и Советский районы. Гроза неумолима. И засушливый период уже третью неделю. Всех людей перебросили на тушение с востока, с юга, с центра — 700 человек. Если подтвердится штормовое предупреждение на сайте Гидромета, если ветер усилится, то это катастрофа будет. Все разорвет, все оживет. Для нас ветер — это крылья пожара, который ничего не удерживает», — сообщил Шевцов. В регионе из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Горит свыше трех с половиной тысяч гектаров леса. Действует больше десятка очагов. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО повысило класс природной пожарной опасности из-за роста числа возгораний. Прежде режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в Нягани.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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