Тюменец выловил из Туры рыбу-монстра. Фото

25 июля 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Тюменец поймал рыбу, похожую на персонаж из фильма ужасов (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Тюмени поймал в Туре рыбу-монстра, название которой не смог определить. Снимком мужчина поделился в социальных сетях, попросив коллег по хобби идентифицировать добычу. «Подскажите, что за живность? Была поймана на Туре, деревня Чикча», — написал Евгений Ларин в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина приложил фото своего улова, на котором рыло (как правильно называть морду этих позвоночных) рыбы не позволяет сразу определить, к какому виду она относится. В комментариях пользователи начали гадать, что же за «зверь» попался на удочку тюменского рыбака. «Это червь из фильма „Дрожь Земли“», — предположил Иван Шипицин. «Так это же головастик-переросток», — уверен Сергей Жженых. «Улитка сингапурская! Отвечаю!» — написал Александр Белоголов. В целом же большинство подписчиков сообщества пришли к выводу, что тюменец поймал небольшого, еще не развившегося сома. Однако поспорили над его подвидом, вариантов три: европейский, африканский или азиатский. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал огромную рыбу и раскрыл место лова. Леща весом более четырех килограмм мужчина достал из туры, в районе «Европейского». Фото: Евгений Ларин

Житель Тюмени поймал в Туре рыбу-монстра, название которой не смог определить. Снимком мужчина поделился в социальных сетях, попросив коллег по хобби идентифицировать добычу. «Подскажите, что за живность? Была поймана на Туре, деревня Чикча», — написал Евгений Ларин в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». К посту мужчина приложил фото своего улова, на котором рыло (как правильно называть морду этих позвоночных) рыбы не позволяет сразу определить, к какому виду она относится. В комментариях пользователи начали гадать, что же за «зверь» попался на удочку тюменского рыбака. «Это червь из фильма „Дрожь Земли“», — предположил Иван Шипицин. «Так это же головастик-переросток», — уверен Сергей Жженых. «Улитка сингапурская! Отвечаю!» — написал Александр Белоголов. В целом же большинство подписчиков сообщества пришли к выводу, что тюменец поймал небольшого, еще не развившегося сома. Однако поспорили над его подвидом, вариантов три: европейский, африканский или азиатский. Ранее URA.RU писало, что тюменец поймал огромную рыбу и раскрыл место лова. Леща весом более четырех килограмм мужчина достал из туры, в районе «Европейского».