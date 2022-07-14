14 июля 2022
13 июля 2022

Тюменец поймал огромную рыбу и раскрыл место лова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, закуска к пиву, копченая рыба, деликатес, еда
Трофейный экземпляр тюменец поймал в Туре Фото:

Житель Тюмени смог поймать леща весом более четырех килограмм, а также рассказал о месте, где ему повезло добыть свой трофей. Своей радостью мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте».

«Урааааа, пойман лещ на 4 кг! Мечты сбываются! В ночь поехали на Туру, в район „Европейский“, рыбалка получилась архитяжелая», — рассказал тюменец Александр Садыков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина не стал скрывать и метод, которым ему удалось заполучить трофей. В частности, он добавлял фарш в прикормку для рыбы, для наживки использовал опарыша, а также мужчина описал снасти, которые использовал, включая размер «поводка».

В комментариях коллеги по хобби поздравили тюменца. «Хороша лопата, класс», — написал Денис Степаньков. «Саня, делай из него чучело», — посоветовал Олег Киселев. «Бывают такие?» — поразился Serega Nashdomsibir.

Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак смог поймать 170 окуней за два часа. Также мы рассказывали о самых рыбных местах Тюменской области.

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Фото:

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Житель Тюмени смог поймать леща весом более четырех килограмм, а также рассказал о месте, где ему повезло добыть свой трофей. Своей радостью мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте». «Урааааа, пойман лещ на 4 кг! Мечты сбываются! В ночь поехали на Туру, в район „Европейский“, рыбалка получилась архитяжелая», — рассказал тюменец Александр Садыков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина не стал скрывать и метод, которым ему удалось заполучить трофей. В частности, он добавлял фарш в прикормку для рыбы, для наживки использовал опарыша, а также мужчина описал снасти, которые использовал, включая размер «поводка». В комментариях коллеги по хобби поздравили тюменца. «Хороша лопата, класс», — написал Денис Степаньков. «Саня, делай из него чучело», — посоветовал Олег Киселев. «Бывают такие?» — поразился Serega Nashdomsibir. Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак смог поймать 170 окуней за два часа. Также мы рассказывали о самых рыбных местах Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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