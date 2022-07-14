Трофейный экземпляр тюменец поймал в Туре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени смог поймать леща весом более четырех килограмм, а также рассказал о месте, где ему повезло добыть свой трофей. Своей радостью мужчина поделился в социальной сети «ВКонтакте».

«Урааааа, пойман лещ на 4 кг! Мечты сбываются! В ночь поехали на Туру, в район „Европейский“, рыбалка получилась архитяжелая», — рассказал тюменец Александр Садыков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина не стал скрывать и метод, которым ему удалось заполучить трофей. В частности, он добавлял фарш в прикормку для рыбы, для наживки использовал опарыша, а также мужчина описал снасти, которые использовал, включая размер «поводка».

В комментариях коллеги по хобби поздравили тюменца. «Хороша лопата, класс», — написал Денис Степаньков. «Саня, делай из него чучело», — посоветовал Олег Киселев. «Бывают такие?» — поразился Serega Nashdomsibir.

Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак смог поймать 170 окуней за два часа. Также мы рассказывали о самых рыбных местах Тюменской области.

Фото: Александр Садыков

Фото: Александр Садыков