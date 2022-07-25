The American Conservative: санкции США помогли России

Санкции Запада не привели к сокращению поставок российской нефти, пишет The American Conservative Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции США помогли России, так как привели к значительному росту цен на нефть. Об этом пишет журнал The American Conservative.

«Санкции должны были выиграть битву, заставив Россию уйти, рискуя крахом ее экономики. Проблема в том, что этого не только не произошло, но санкции действительно помогли России. Хотя российский экспорт энергоносителей сократился в физическом объеме в ответ на американские санкции, рост цен, вызванный нехваткой поставок, более чем свел на нет последствия санкций. Экспортные цены России были в среднем примерно на 60 процентов выше, чем в прошлом году. Благодаря российским реэкспортерам Индии и Объединенным Арабским Эмиратам это не привело к чистому изменению общих объемов экспорта нефти из России», — пишет The American Conservative.

США и страны Евросоюза ввели запрет на импорт российской нефти в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, по данным СМИ, доходы России от продажи нефти только растут, пишет «Национальная служба новостей». После того, как Саудовская Аравия отказалась резко увеличить добычу нефти по просьбе США, цены на нее вновь пошли вверх, сообщает телеканал 360.