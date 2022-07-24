Владелец пермского отеля, где погибли люди, заявил о банкротстве

25 июля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Щербаков не предоставил в Арбитражный суд нужные документы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Пермский предприниматель Сергей Щербаков, владеющий отелем «Карамель», где ранее погибли пять жильцов, просит признать его банкротом. Заявление бизнесмена опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Индивидуальный предприниматель Щербаков Сергей Анатольевич нарочно обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) по основаниям, предусмотренным ст. 213.4 ч.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в определении на сайте суда. В заявлении Щербаков указал, что на момент обращения размер требований его кредиторов превышает 500 тысяч рублей. Суд пока оставил заявление предпринимателя без движения, так как он не предоставил документы о наличии задолженности, справку из банка о наличии счетов, вкладов и остатков денежных средств, сведения о доходах и копии документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом за последние три года. Нарушения предпринимателю предложено устранить до 22 августа. Также суд запросил ряд других дополнительных документов. Ранее URA.RU рассказывало о ЧП в мини-отеле «Карамель». В январе 2020 года из-за затопления кипятком помещений гостинцы погибли пять человек, трое получили ожоги. К аварии привела неисправность трубы, за которую несла ответственность «Пермская сетевая компания». Владельца «Карамели» Сергея Щербакова приговорили к пяти годам лишения свободы, но позже он был выпущен по УДО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский предприниматель Сергей Щербаков, владеющий отелем «Карамель», где ранее погибли пять жильцов, просит признать его банкротом. Заявление бизнесмена опубликовано на сайте Арбитражного суда Пермского края. «Индивидуальный предприниматель Щербаков Сергей Анатольевич нарочно обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) по основаниям, предусмотренным ст. 213.4 ч.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в определении на сайте суда. В заявлении Щербаков указал, что на момент обращения размер требований его кредиторов превышает 500 тысяч рублей. Суд пока оставил заявление предпринимателя без движения, так как он не предоставил документы о наличии задолженности, справку из банка о наличии счетов, вкладов и остатков денежных средств, сведения о доходах и копии документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом за последние три года. Нарушения предпринимателю предложено устранить до 22 августа. Также суд запросил ряд других дополнительных документов. Ранее URA.RU рассказывало о ЧП в мини-отеле «Карамель». В январе 2020 года из-за затопления кипятком помещений гостинцы погибли пять человек, трое получили ожоги. К аварии привела неисправность трубы, за которую несла ответственность «Пермская сетевая компания». Владельца «Карамели» Сергея Щербакова приговорили к пяти годам лишения свободы, но позже он был выпущен по УДО.