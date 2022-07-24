В ХМАО чиновники идут в суд, чтобы не давать квартиру бездомному

25 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В мэрии Барсово отказываются ставить мужчину в очередь на улучшение жилищных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация поселения Барсово Сургутского района (ХМАО) собирается судиться с прокуратурой из-за бездомного. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий, но за него заступились силовики. Об этом URA.RU сообщил глава сельского поселения Барсово Вячеслав Поздняков. «Мужчина не проживал в Барсово, он вообще из Солнечного, но квартиру хочет получить в Барсово. Он предоставил какой-то договор аренды в муниципальном жилье, но мы его не подписывали и не знаем, где он его взял. Поэтому ему было отказано в улучшении условий. Он обратился в прокуратуру, а те в суд, который и обязал поставить его в очередь на получение жилья. Решение не вступило в законную силу, и мы будем его обжаловать», — сообщил Поздняков. Глава Барсово добавил, что сейчас мужчина фактически бездомный, а до этого он много лет жил в соседнем поселении Солнечный. Жилья он лишился после развода и начал требовать себе квартиру в Барсово. Это было установлено специальной комиссией мэрии, которая разбиралась в этом вопросе. «У нас комиссия специально выезжала на адрес, по которому якобы проживал мужчина, но никто из соседей не видел его. А потом мы узнали, что он из Солнечного», — добавил Поздняков. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что администрация поселения имеет полное право на обжалование решения суда. «Суд рассмотрел наши доводы и принял решение. А то, что администрация хочет обжаловать его, то это их право», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте (Свердловская область) прокуратура судится с мэрией из-за ребенка — инвалида. Администрация города отказалась провести ремонт в квартире, доставшейся ребенку по наследству. Жилплощадь находится в аварийном состоянии после пожара. В надзорном ведомстве встали на сторону подростка и обратились в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация поселения Барсово Сургутского района (ХМАО) собирается судиться с прокуратурой из-за бездомного. Мэрия не хочет ставить гражданина в очередь на улучшение жилищных условий, но за него заступились силовики. Об этом URA.RU сообщил глава сельского поселения Барсово Вячеслав Поздняков. «Мужчина не проживал в Барсово, он вообще из Солнечного, но квартиру хочет получить в Барсово. Он предоставил какой-то договор аренды в муниципальном жилье, но мы его не подписывали и не знаем, где он его взял. Поэтому ему было отказано в улучшении условий. Он обратился в прокуратуру, а те в суд, который и обязал поставить его в очередь на получение жилья. Решение не вступило в законную силу, и мы будем его обжаловать», — сообщил Поздняков. Глава Барсово добавил, что сейчас мужчина фактически бездомный, а до этого он много лет жил в соседнем поселении Солнечный. Жилья он лишился после развода и начал требовать себе квартиру в Барсово. Это было установлено специальной комиссией мэрии, которая разбиралась в этом вопросе. «У нас комиссия специально выезжала на адрес, по которому якобы проживал мужчина, но никто из соседей не видел его. А потом мы узнали, что он из Солнечного», — добавил Поздняков. В прокуратуре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что администрация поселения имеет полное право на обжалование решения суда. «Суд рассмотрел наши доводы и принял решение. А то, что администрация хочет обжаловать его, то это их право», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте (Свердловская область) прокуратура судится с мэрией из-за ребенка — инвалида. Администрация города отказалась провести ремонт в квартире, доставшейся ребенку по наследству. Жилплощадь находится в аварийном состоянии после пожара. В надзорном ведомстве встали на сторону подростка и обратились в суд.