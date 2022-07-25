Кремль: удар по порту Одессы не повлияет на вывоз зерна

25 июля 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Армия РФ нанесла удар по объектам военной инфраструктуры, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар по объектам военной инфраструктуры в порту Одессы не повлияет на вывоз зерна из Украины. Об этом в ходе концеренц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это связно исключительно с военной инфраструктурой. Это не связано с инфраструктурой, которая связана с договоренностями и вывозом зерна. Это не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Удар по объектам военной инфраструктуры в порту Одессы не повлияет на вывоз зерна из Украины. Об этом в ходе концеренц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это связно исключительно с военной инфраструктурой. Это не связано с инфраструктурой, которая связана с договоренностями и вывозом зерна. Это не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.