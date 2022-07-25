Кремль: удар по порту Одессы не повлияет на вывоз зерна

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Армия РФ нанесла удар по объектам военной инфраструктуры, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар по объектам военной инфраструктуры в порту Одессы не повлияет на вывоз зерна из Украины. Об этом в ходе концеренц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это связно исключительно с военной инфраструктурой. Это не связано с инфраструктурой, которая связана с договоренностями и вывозом зерна. Это не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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Удар по объектам военной инфраструктуры в порту Одессы не повлияет на вывоз зерна из Украины. Об этом в ходе концеренц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это связно исключительно с военной инфраструктурой. Это не связано с инфраструктурой, которая связана с договоренностями и вывозом зерна. Это не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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