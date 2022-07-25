Кремль: удар по порту Одессы не повлияет на вывоз зерна

Армия РФ нанесла удар по объектам военной инфраструктуры, подчеркнул Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Удар по объектам военной инфраструктуры в порту Одессы не повлияет на вывоз зерна из Украины. Об этом в ходе концеренц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это связно исключительно с военной инфраструктурой. Это не связано с инфраструктурой, которая связана с договоренностями и вывозом зерна. Это не должно повлиять на начало процесса отгрузки», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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