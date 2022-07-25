Песков ответил на угрозы фон дер Ляйен о поставках газа в Европу

25 июля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия остается одним из гарантов энергетической безопасности Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу. Во многом она остается гарантом энергетической безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Россия не заинтересована в этом [в прекращении поставок]. Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в Соединенных Шатов Америки, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует. С другой стороны, если Европа продолжит свой путь безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, ситуация будет другая. Еще раз повторяю, Россия в этом не заинтересована», — заявил Песков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит Европу к полному прекращению поставок российского газа. Она заявила, что это «рано или поздно» произойдет.

Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу. Во многом она остается гарантом энергетической безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Россия не заинтересована в этом [в прекращении поставок]. Россия является ответственным поставщиком газа, и кто бы что ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в Соединенных Шатов Америки, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует. С другой стороны, если Европа продолжит свой путь безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, ситуация будет другая. Еще раз повторяю, Россия в этом не заинтересована», — заявил Песков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит Европу к полному прекращению поставок российского газа. Она заявила, что это «рано или поздно» произойдет.