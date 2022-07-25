Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа

Рано или поздно Россия полностью остановит поставки газа в Европу, считает Урсула фон дер Ляйен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Европа должна готовиться к полной остановке поставок газа из России. Такое заявление в интервью Немецкому агентству печати (dpa) сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Между тем, Россия лишь частично поставляет газ или не поставляет его вообще в 12 государств-членов Евросоюза. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза должны оплачивать поставки газа в рублях. Некоторые страны ЕС отказались это делать, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны, сообщает «Национальная служба новостей». При этом часть стран Евросоюза считает, что полный отказ от российского газа нереален, пишет RT.