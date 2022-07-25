Глава ЕК призвала готовиться к полной остановке поставок газа

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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, газовая плита, зажигалка
Рано или поздно Россия полностью остановит поставки газа в Европу, считает Урсула фон дер Ляйен Фото:
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Газовый кризис в Европе

Европа должна готовиться к полной остановке поставок газа из России. Такое заявление в интервью Немецкому агентству печати (dpa) сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Между тем, Россия лишь частично поставляет газ или не поставляет его вообще в 12 государств-членов Евросоюза. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза должны оплачивать поставки газа в рублях. Некоторые страны ЕС отказались это делать, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны, сообщает «Национальная служба новостей». При этом часть стран Евросоюза считает, что полный отказ от российского газа нереален, пишет RT.

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Европа должна готовиться к полной остановке поставок газа из России. Такое заявление в интервью Немецкому агентству печати (dpa) сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Между тем, Россия лишь частично поставляет газ или не поставляет его вообще в 12 государств-членов Евросоюза. Вот почему Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановке поставок газа рано или поздно», — сказала фон дер Ляйен. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза должны оплачивать поставки газа в рублях. Некоторые страны ЕС отказались это делать, после чего «Газпром» прекратил поставки газа в эти страны, сообщает «Национальная служба новостей». При этом часть стран Евросоюза считает, что полный отказ от российского газа нереален, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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