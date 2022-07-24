Житель Тюменской области хотел убить свою мать из-за 100 рублей

Угрозы убийством получила пожилая жительница Ялуторовска (Тюменская область), которая отказалась дать своему безработному сыну 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчина избил 64-летнюю пенсионерку.
«Конфликт у женщины 1958 года рождения произошел с сыном. Ранее судимый, нетрезвый, безработный 43-летний мужчина пришел к матери и попросил занять 100 рублей. Женщина отказала. Высказывая угрозы убийством, сын несколько раз ударил маму по голове кулаком, а затем нанес несколько ударов электрическим чайником, после чего ушел», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию об избиении сообщила соседка: пострадавшая женщина обратилась к ней за помощью. В отношении сына жертвы возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину опросили, а после отпустили под подписку о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска избил свою сожительницу до комы. Его разозлило, что женщина назвала его чужим именем.
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