Житель Тюменской области хотел убить свою мать из-за 100 рублей

25 июля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мужчина был готов убить свою пожилую мать ради сотни рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Угрозы убийством получила пожилая жительница Ялуторовска (Тюменская область), которая отказалась дать своему безработному сыну 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчина избил 64-летнюю пенсионерку. «Конфликт у женщины 1958 года рождения произошел с сыном. Ранее судимый, нетрезвый, безработный 43-летний мужчина пришел к матери и попросил занять 100 рублей. Женщина отказала. Высказывая угрозы убийством, сын несколько раз ударил маму по голове кулаком, а затем нанес несколько ударов электрическим чайником, после чего ушел», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. В полицию об избиении сообщила соседка: пострадавшая женщина обратилась к ней за помощью. В отношении сына жертвы возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину опросили, а после отпустили под подписку о невыезде. Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска избил свою сожительницу до комы. Его разозлило, что женщина назвала его чужим именем.

Угрозы убийством получила пожилая жительница Ялуторовска (Тюменская область), которая отказалась дать своему безработному сыну 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчина избил 64-летнюю пенсионерку. «Конфликт у женщины 1958 года рождения произошел с сыном. Ранее судимый, нетрезвый, безработный 43-летний мужчина пришел к матери и попросил занять 100 рублей. Женщина отказала. Высказывая угрозы убийством, сын несколько раз ударил маму по голове кулаком, а затем нанес несколько ударов электрическим чайником, после чего ушел», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. В полицию об избиении сообщила соседка: пострадавшая женщина обратилась к ней за помощью. В отношении сына жертвы возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину опросили, а после отпустили под подписку о невыезде. Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска избил свою сожительницу до комы. Его разозлило, что женщина назвала его чужим именем.