Из-за ревности тоболяк отправил возлюбленную в кому. Женщина назвала его чужим именем

20 июля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Приревновав, мужчина избил свою возлюбленную, отправив ее в кому Фото: Максим Егоров © URA.RU Житель Тобольска (Тюменская область) избил свою сожительницу до комы за то, что женщина назвала его другим именем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В Тобольске между сожителями произошел конфликт. Женщина назвала возлюбленного другим именем. Приревновав, он много раз ударил потерпевшую, преимущественно по голове. После ссоры пара еще выпила и уснула. Проснувшись, мужчина заметил, что сожительница долго не просыпается и не реагирует. Сейчас женщина находится в коме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. О том, что 38-летняя женщина пострадала, в полицию сообщили медики. Скорую помощь к любимой вызвал сам 54-летний обвиняемый. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка застала мужа с любовницами и была избита. А в Тобольске мужчина покалечил сожительницу за то, что она налила ему мало спиртного. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тобольска (Тюменская область) избил свою сожительницу до комы за то, что женщина назвала его другим именем. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. «В Тобольске между сожителями произошел конфликт. Женщина назвала возлюбленного другим именем. Приревновав, он много раз ударил потерпевшую, преимущественно по голове. После ссоры пара еще выпила и уснула. Проснувшись, мужчина заметил, что сожительница долго не просыпается и не реагирует. Сейчас женщина находится в коме», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. О том, что 38-летняя женщина пострадала, в полицию сообщили медики. Скорую помощь к любимой вызвал сам 54-летний обвиняемый. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет суда. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка застала мужа с любовницами и была избита. А в Тобольске мужчина покалечил сожительницу за то, что она налила ему мало спиртного.