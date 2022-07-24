24 июля 2022
23 июля 2022

Пермским заводчанам помогут сохранить глаза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, проверка зрения, зрение, офтальмолог, пациент
Медосмотр показал, что в защитных очках с диоптриями нуждаются 265 сотрудников предприятия Фото:

На пермском предприятии «ОДК-Стар» сотрудникам помогут сберечь зрение. Завод закупит для своих работников партию защитных очков с корригирующим эффектом.

«В этом году на „Старе“ впервые закупят партию очков „два в одном“: индивидуально подобранные линзы с диоптриями скорректируют зрение, а специальная конструкция убережет глаза от попадания стружки, частиц абразива, окалины. Очки, выполненные по заказу Суксунским оптико-механическим заводом, получат 180 сотрудников предприятия. Перед этим каждый прошел проверку зрения в заводском здравпункте и подобрал оправу в соответствии с особенностями профессии и личным удобством», — сообщается в группе предприятия в соцсети «Вконтакте».

Этим летом очками с диоптриями обеспечат заливщиков металла, токарей, шлифовщиков, гальваников и слесарей механосборочных работ. Остальные получат защитную оптику в следующем году. В целом медосмотры показали, что в таких очках нуждаются 265 сотрудников завода.

«ОДК-Стар» является разработчиком и серийным изготовителем систем автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на заводе работают около 4,5 тысяч человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что на «ОДК-Стар» из-за аномальной жары ввели новые правила организации труда. Руководителей подразделений обязали обеспечить рабочим доступ в душевые, а также организовать раздачу сотрудникам газированной воды.

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На пермском предприятии «ОДК-Стар» сотрудникам помогут сберечь зрение. Завод закупит для своих работников партию защитных очков с корригирующим эффектом. «В этом году на „Старе“ впервые закупят партию очков „два в одном“: индивидуально подобранные линзы с диоптриями скорректируют зрение, а специальная конструкция убережет глаза от попадания стружки, частиц абразива, окалины. Очки, выполненные по заказу Суксунским оптико-механическим заводом, получат 180 сотрудников предприятия. Перед этим каждый прошел проверку зрения в заводском здравпункте и подобрал оправу в соответствии с особенностями профессии и личным удобством», — сообщается в группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Этим летом очками с диоптриями обеспечат заливщиков металла, токарей, шлифовщиков, гальваников и слесарей механосборочных работ. Остальные получат защитную оптику в следующем году. В целом медосмотры показали, что в таких очках нуждаются 265 сотрудников завода. «ОДК-Стар» является разработчиком и серийным изготовителем систем автоматического управления для авиационных двигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, на заводе работают около 4,5 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что на «ОДК-Стар» из-за аномальной жары ввели новые правила организации труда. Руководителей подразделений обязали обеспечить рабочим доступ в душевые, а также организовать раздачу сотрудникам газированной воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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