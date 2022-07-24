24 июля 2022

В Свердловскую область придут грозы и дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В ближайшие дни на Урале возможны небольшие осадки Фото:

В ближайшие дни Екатеринбург и Свердловскую область накроют кратковременные дожди, а местами пройдут грозы. При этом температура воздуха будет стабильно выше +22 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 26 июля, в Екатеринбурге стоит ожидать грозу. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду, временами будет облачно, пройдут дожди. Вместе с тем это будет один из самых жарких дней недели — столбик термометра задержится на отметке +30.

В следующие три дня воздух чуть остынет до +24 градусов. Местами в области возможны осадки. В субботу, 30 июля, потеплеет до +27 градусов. А на следующий день, 31 июля, синоптики снова предсказывают грозу и небольшие дожди. После этого несколько дней температура будет от +23 до +26 градусов.

В течение последних двух недель в Екатеринбурге и Свердловской области стоит аномально жаркая погода. В середине июля температура воздуха на Урале стала выше, чем в Сочи или Анапе.

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В ближайшие дни Екатеринбург и Свердловскую область накроют кратковременные дожди, а местами пройдут грозы. При этом температура воздуха будет стабильно выше +22 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo. По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 26 июля, в Екатеринбурге стоит ожидать грозу. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду, временами будет облачно, пройдут дожди. Вместе с тем это будет один из самых жарких дней недели — столбик термометра задержится на отметке +30. В следующие три дня воздух чуть остынет до +24 градусов. Местами в области возможны осадки. В субботу, 30 июля, потеплеет до +27 градусов. А на следующий день, 31 июля, синоптики снова предсказывают грозу и небольшие дожди. После этого несколько дней температура будет от +23 до +26 градусов. В течение последних двух недель в Екатеринбурге и Свердловской области стоит аномально жаркая погода. В середине июля температура воздуха на Урале стала выше, чем в Сочи или Анапе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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