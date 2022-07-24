В Свердловскую область придут грозы и дожди

В ближайшие дни на Урале возможны небольшие осадки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ближайшие дни Екатеринбург и Свердловскую область накроют кратковременные дожди, а местами пройдут грозы. При этом температура воздуха будет стабильно выше +22 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 26 июля, в Екатеринбурге стоит ожидать грозу. Скорость ветра достигнет 8 метров в секунду, временами будет облачно, пройдут дожди. Вместе с тем это будет один из самых жарких дней недели — столбик термометра задержится на отметке +30.

В следующие три дня воздух чуть остынет до +24 градусов. Местами в области возможны осадки. В субботу, 30 июля, потеплеет до +27 градусов. А на следующий день, 31 июля, синоптики снова предсказывают грозу и небольшие дожди. После этого несколько дней температура будет от +23 до +26 градусов.

В течение последних двух недель в Екатеринбурге и Свердловской области стоит аномально жаркая погода. В середине июля температура воздуха на Урале стала выше, чем в Сочи или Анапе.