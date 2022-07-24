Шиномонтажный комплекс в Кургане продается за 1,5 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские предприниматели выставили на продажу шиномонтажные мастерские, автосервисы и магазины. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продается стационарный и мобильный шиномонтаж. Есть оборудование: компрессор, генератор, станки. Мобильный шиномонтаж может работать как на выезде, так и стационарно. Продаю по семейным обстоятельствам. Можно по раздельности. Стоимость готового бизнеса полтора миллиона рублей», — написано в объявлении. Также в Кургане продаются шиномонтажные мастерские в Восточном районе и Энергетиках. Общая стоимость составляет около 700 000 рублей. Действующий автосервис в селе Большое Чаусово готовы продать за 900 000 рублей.

В Шадринске автомагазин вместе с товаром и оборудованием продается почти за 790 000 рублей. В селе Першино Белозерского района выставили на продажу продуктовый магазин более чем за полмиллиона рублей. Владельцы готовы обменять готовый бизнес на автомобиль. В третьем микрорайоне Заозерного района Кургана продают книжный магазин за 600 000 рублей. Также продаются магазины корейской косметики и детской одежды. «Продается готовый бизнес в ТЦ Дом Быта. Стильная одежда, производство: Турция. Цена по договоренности, ниже закупочной. Продается в связи с уходом на пенсию», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен избавляется от бургерной, чтобы уехать из региона. Кафе-ресторан возле курганского правительства продается за 4,5 миллиона рублей. Мебельную фабрику в Кургане вместе с продукцией готовы продать за 22 миллиона рублей.

Скрин: Avito

Скрин: Avito

Скрин: Avito

Скрин: Avito