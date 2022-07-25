Британцы поймали Джонсона на романе с Зеленским

По мнению читателей, Британии дорого обходятся «свидания» Джонсона и Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку

Британские пользователи возмутились намерением премьер-министра Британии Бориса Джонсона посетить Киев. Читатели газеты Daily Mail уличили британского и украинского лидеров в романе.

«Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится все дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием», — написал пользователь blueginge41. Его поддержал читатель под ником gigglez_continued. «Есть что-то странное в отношениях Бойо с могучим Зеленским», — считает он.

Комментаторы недовольны повышенным вниманием британских властей к проблемам Украины. «Борис заботится о них больше, чем о нас», — написал DocDaneeka.

По мнению пользователей, украинским властям будет не хватать британского партнера. «Я уверен, что Зеленский будет скучать по доению своего полезного идиота Бориса», — считает Dotts32.

Британские читатели переживают о том, как Джонсон будет распоряжаться финансами страны в последние месяцы правления. «У меня ужасное предчувствие, что пока он исполняет обязанности премьера-министра, он хочет отдать еще больше денег и оружия Украине до того, как уйдет с поста», — предупредил ThatcherGB.

Ранее стало известно, что экс-премьер Великобритании приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». До этого подавший в отставку премьер уже посетил лагерь военнослужащих Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских бойцов. Судя по опубликованным фото, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета. В последствии британцы высмеяли политика, посчитав, что Джонсона нельзя допускать к ВСУ.