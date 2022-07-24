24 июля 2022

Для тюменцев ввели новый прямой авиарейс на Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция аэропорта
Рейсы Utair в Иркутск будут выполняться дважды в неделю Фото:

Авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Иркутск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Первый вылет по маршруту состоится 3 сентября.

«Полеты будут выполняться по вторникам и субботам на Boeing 737. Вылет из Тюмени — 14:30, прибытие в Иркутск — 21:05, время в пути составит 3 часа 35 минут. Из Иркутска рейс отправляется в 22:15, прибытие в Тюмень — 23:00, время в пути — 3 часа 45 минут», — рассказали в Рощино.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — от 7 053 руб.

Ранее URA.RU писало, что Utair начала летать из Тюмени в Омск. Вылеты осуществляются дважды в неделю.

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Авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Иркутск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино. Первый вылет по маршруту состоится 3 сентября. «Полеты будут выполняться по вторникам и субботам на Boeing 737. Вылет из Тюмени — 14:30, прибытие в Иркутск — 21:05, время в пути составит 3 часа 35 минут. Из Иркутска рейс отправляется в 22:15, прибытие в Тюмень — 23:00, время в пути — 3 часа 45 минут», — рассказали в Рощино. Билеты уже доступны на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — от 7 053 руб. Ранее URA.RU писало, что Utair начала летать из Тюмени в Омск. Вылеты осуществляются дважды в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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