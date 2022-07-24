Курганский завод «Регион-45» передал КГУ электромобиль Nissan Leaf Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках всероссийского проекта «Родстер «Крым» курганский завод дорожной техники «Регион-45» подарил КГУ электромобиль Nissan Leaf. По данным исследований, он является самым популярным электрокаром в России. Представителям вуза машину продемонстрировал и вручил технический директор предприятия Андрей Шумаков, передает корреспондент URA.RU.

«Передаем КГУ электромобиль Nissan Leaf в рамках проекта «Родстер «Крым». Данный проект предоставляет для нас определенную ценность. Он даст больше привлекательности данному вузу, а значит мы сможем получить еще больше квалифицированных кадров. Поэтому мы хотим участвовать в этом. К тому же мы планируем на предприятии начать заменять гидравлику на электрику, поэтому участие КГУ в данном проекте позволит нам получить необходимые компетенции», — сказал Шумаков.

Принимали электромобиль от завода первый проректор Курганского госуниверситета Татьяна Змызгова и ученый кафедры гусеничных машин и прикладной механики Игорь Тараторкин. Представители вуза поблагодарили руководство предприятия «Регион-45» за оказанную поддержку. »«Родстер «Крым» — это один из проектов будущего инжинирингового центра, который создается при поддержке партнеров на базе КГУ. Это там миссия, которая кроме образовательного, несет еще прикладное значение как для университета, так и для региона. Работая над проектом, наши студенты смогут получить те компетенции, которые нужны работодателям. Мы благодарим всех за участие в этом проекте», — сказала Змызгова.

Ранее URA.RU писало, что компоненты электрокара Nissan Leaf будут использоваться при создании нового молодежного автомобиля. Прототип отечественного электромобиля в КГУ создают сотрудники и студенты кафедры гусеничных машин и прикладной механики. Сама идея создания проекта «Родстер «Крым» принадлежит МГТУ имени Баумана.

Электромобиль Nissan Leaf передали КГУ в рамках проекта «Родстер «Крым» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты КГУ будут использовать компоненты электрокара для создания нового молодежного автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Идея создания проекта «Родстер «Крым» принадлежит МГТУ имени Баумана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU