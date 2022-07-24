24 июля 2022

Пермскую мэрию покидают статусные чиновники. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки
За неделю уволилось два заместителя района Фото:

Как ранее сообщало URA.RU, первый заместитель главы Свердловского района Перми Василий Пастух написал заявление об увольнении с должности. Об этом агентству сообщил источник в мэрии. Пастух работал в мэрии больше 10 лет.

«Сегодня, 25 июля, Пастух написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил источник. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Василий Пастух не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

На прошлой неделе района с должности заместителя главы Ленинского района уволился замглавы Игорь Битков. О готовящихся рокировках первым сообщило URA.RU.

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Как ранее сообщало URA.RU, первый заместитель главы Свердловского района Перми Василий Пастух написал заявление об увольнении с должности. Об этом агентству сообщил источник в мэрии. Пастух работал в мэрии больше 10 лет. «Сегодня, 25 июля, Пастух написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил источник. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Василий Пастух не ответил на звонок корреспондента URA.RU. На прошлой неделе района с должности заместителя главы Ленинского района уволился замглавы Игорь Битков. О готовящихся рокировках первым сообщило URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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