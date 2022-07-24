За неделю уволилось два заместителя района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как ранее сообщало URA.RU, первый заместитель главы Свердловского района Перми Василий Пастух написал заявление об увольнении с должности. Об этом агентству сообщил источник в мэрии. Пастух работал в мэрии больше 10 лет.

«Сегодня, 25 июля, Пастух написал заявление об увольнении по собственному желанию», — отметил источник. В пресс-службе мэрии подтвердили информацию. Василий Пастух не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

На прошлой неделе района с должности заместителя главы Ленинского района уволился замглавы Игорь Битков. О готовящихся рокировках первым сообщило URA.RU.