«Газпром» выдвинул требование по турбине для «Северного потока»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
«Газпром» не удовлетворен документами Siemens Energy об экспорте турбины для газопровода Фото:

Российская энергетическая компания «Газпром» во второй раз запросила у Siemens Energy документы, необходимые для разъяснения и решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток».

«„Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — сообщили в telegram-канале энергетической компании. В пресс-службе отметили, что «Газпром» получил от компании Siemens документы, предоставленные властями Канады. Однако изученные материалы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, объяснили в компании.

«Кроме того, со стороны „Газпрома“ по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании. Их решение является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС „Портовая“», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Сообщалось, что документ позволит транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока», передает RT. Оттава согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию в начале июля.

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Российская энергетическая компания «Газпром» во второй раз запросила у Siemens Energy документы, необходимые для разъяснения и решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток». «„Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — сообщили в telegram-канале энергетической компании. В пресс-службе отметили, что «Газпром» получил от компании Siemens документы, предоставленные властями Канады. Однако изученные материалы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, объяснили в компании. «Кроме того, со стороны „Газпрома“ по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании. Их решение является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС „Портовая“», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Сообщалось, что документ позволит транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока», передает RT. Оттава согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию в начале июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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