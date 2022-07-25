«Газпром» выдвинул требование по турбине для «Северного потока»

25 июля 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

«Газпром» не удовлетворен документами Siemens Energy об экспорте турбины для газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российская энергетическая компания «Газпром» во второй раз запросила у Siemens Energy документы, необходимые для разъяснения и решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток». «„Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — сообщили в telegram-канале энергетической компании. В пресс-службе отметили, что «Газпром» получил от компании Siemens документы, предоставленные властями Канады. Однако изученные материалы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, объяснили в компании. «Кроме того, со стороны „Газпрома“ по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании. Их решение является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС „Портовая“», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Сообщалось, что документ позволит транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока», передает RT. Оттава согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию в начале июля.

Российская энергетическая компания «Газпром» во второй раз запросила у Siemens Energy документы, необходимые для разъяснения и решения вопроса экспорта турбины для газопровода «Северный поток». «„Газпром“ в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — сообщили в telegram-канале энергетической компании. В пресс-службе отметили, что «Газпром» получил от компании Siemens документы, предоставленные властями Канады. Однако изученные материалы не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы, объяснили в компании. «Кроме того, со стороны „Газпрома“ по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании. Их решение является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС „Портовая“», — отметили в пресс-службе. Ранее стало известно, что обслуживающая турбины для газопровода «Северный поток» компания Siemens Energy получила от Канады экспортную лицензию. Сообщалось, что документ позволит транспортировать и ремонтировать газовые турбины для «Северного потока», передает RT. Оттава согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию в начале июля.