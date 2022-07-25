Кандидат в премьеры Британии отказывается противостоять России

25 июля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Риши Сунак не позволил ввести эмбарго на поставки российского газа в Великобританию, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак, будучи канцлером Казначейства, отказался выдавать разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Британию. Об этом сообщает газета The Sun. «Секретарь по делам бизнеса Кваси Квартенг и министр иностранных дел Лиз Трасс обратились в министерство финансов во вторую неделю апреля, чтобы получить разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Великобританию к 2023 году. По данным источников, пара получила отказ даже после предупреждений, что Британия рискует быть „обойденной“ ЕС в отношении такого запрета», — сообщает издание. По данным источников газеты, к Сунаку обращались перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе 6 апреля. Соответствующее разрешение не было выдано несмотря на то, что российский газ составляет всего 3% поставок в Великобританию, отметили авторы. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В ответ на это президент России Владимир Путин обязал страны Евросоюза оплачивать поставки газа в рублях. Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России. Однако некоторые лидеры европейских стран считают, что полный отказ от российского газа нереален, предает RT.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак, будучи канцлером Казначейства, отказался выдавать разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Британию. Об этом сообщает газета The Sun. «Секретарь по делам бизнеса Кваси Квартенг и министр иностранных дел Лиз Трасс обратились в министерство финансов во вторую неделю апреля, чтобы получить разрешение на поэтапный отказ от импорта российского газа в Великобританию к 2023 году. По данным источников, пара получила отказ даже после предупреждений, что Британия рискует быть „обойденной“ ЕС в отношении такого запрета», — сообщает издание. По данным источников газеты, к Сунаку обращались перед встречей министров иностранных дел стран НАТО, которая состоялась в Брюсселе 6 апреля. Соответствующее разрешение не было выдано несмотря на то, что российский газ составляет всего 3% поставок в Великобританию, отметили авторы. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В ответ на это президент России Владимир Путин обязал страны Евросоюза оплачивать поставки газа в рублях. Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России. Однако некоторые лидеры европейских стран считают, что полный отказ от российского газа нереален, предает RT.